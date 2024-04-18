Тель-Авив, Израиль, 18 апреля, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Израиль оказался перед лицом экзистенциальной угрозы на фоне продолжающегося вооружённого конфликта в секторе Газа и возможной эскалации напряжённости с Ираном, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с руководителями службы внешней разведки «Моссад» 18 апреля.

Marc Israel Sellem/JINI/Global Look Press Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Внутренний раскол должен исчезнуть сейчас, потому что мы находимся под экзистенциальной угрозой, а перед лицом экзистенциальной угрозы мы объединяем усилия», — приводит слова Нетаньяху издание The Times of Israel.

В ходе встречи премьер-министр Израиля и глава службы внешней разведки «Моссад» Дэвид Барни обсудили основные региональные проблемы, в том числе подчеркнули важность освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Биньямин Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что Израиль предпримет все возможные действия для полной победы над ХАМАС и отражения «общей угрозы», исходящей от Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты соглашения о перемирии и обмену заложников. ХАМАС потребовал дать гарантии полного и постоянного прекращения огня, вывода израильских вооружённых сил с территории сектора Газа и возвращения палестинцев на север палестинского анклава. По информации The Times of Israel, на первом этапе ХАМАС готово освободить около 20 заложников из числа женщин и мужчин старше 50 лет в обмен на согласие Израиля на шестидневное перемирие.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), совершил массированную атаку на Израиль, применив более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль даст ответ на атаку со стороны Ирана.