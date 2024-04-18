Тегеран, 18 апреля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Если Тель-Авив проявит агрессию в отношении Тегерана, иранские военные могут нанести удар по израильским ядерным объектам, заявил 18 апреля командующий подразделениями по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Корпуса стражей Исламской революции Ахмад Хакталаб, сообщило агентство Tasnim.

AP/TASS

Он подчеркнул, что иранские военные знают расположение всех ядерных объектов Израиля.

«Если сионистский режим совершит акт агрессии против Ирана, ответом будет применение вооружённых сил Ирана», — сказал Хакталаб.

Он заверил сограждан, что ядерные центры страны находятся в полной безопасности. В случае попыток принять меры против этих объектов израильтяне столкнутся с реакцией иранской армии, их атакуют, предостерёг военный.

Командующий также отметил, что на фоне угроз со стороны Израиля Тегеран может пересмотреть ядерную политику.

«Хотя, в соответствии с международными протоколами и стандартами, а также правилами и положениями Международного ядерного агентства, всем странам запрещено нападать на ядерные объекты, Исламская Республика Иран с самого начала всегда была готова противостоять этим угрозам», — заявил Хакталаб.

Если Израиль хочет использовать угрозу нападения на ядерные центры Ирана как инструмент давления на страну, вполне допустимо и возможно пересмотреть ядерную доктрину и политику Тегерана и отступить от обещаний, данных прежде.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ 1 апреля нанесла удар по иранскому дипломатическому объекту — консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске. Погибли 16 человек, в том числе два генерала КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. В иранском МИД заявили о праве Тегерана принять контрмеры и ответить на нападение.

Ответный удар Иран нанёс в ночь на 14 апреля, применив свыше 200 ракет и ударных дронов. США заявили о новых санкциях против Ирана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке недопустима. Сложившееся положение в зоне конфликта — это итог авантюрной политики США.