Киев, 18 апреля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Украины сообщили 18 апреля, что заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о защитите страны от украинизации наносит ущерб украинско-грузинским отношениям.

Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Вызывают возмущение комментарии премьера Грузии Кобахидзе по поводу угрозы «украинизации». Русификация, а не мифическая «украинизация» является реальной угрозой для Грузии», — заявило ведомство в комментарии по поводу обострения ситуации в Грузии в связи с рассмотрением закона об иностранных агентах.

Ранее Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах защитит страну от украинизации.

На брифинге 17 апреля премьер Грузии заявил, что критика из-за законопроекта об иноагентах — не повод отказываться от этой инициативы. Кобахидзе добавил, что Тбилиси не откажется от принятия документа.

Комитет парламента Грузии по правовым вопросам 15 апреля принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. Противники назвали его «пророссийским». Несколько дней у здания парламента продолжаются акции протеста. Сотрудники полиции 18 апреля задержали на митинге двух человек. До этого, 16 апреля, сообщали о 11 задержанных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля напомнил, что законы об иноагентах действуют во многих государствах, и обвинения в адрес Москвы абсурдны.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 17 апреля заявил, что за протестами в Грузии видна «рука Голливуда». Он напомнил, что в ЕС готовятся принять собственную версию закона об иноагентах, гораздо более жёсткую, чем в США.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что всем странам необходим закон об иноагентах для защиты суверенитета. Он пояснил, что суть закона заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела государства, а те, кто выступает против его принятия, действуют в интересах другого государства.