Москва, 17 апреля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. За протестами в Грузии против закона об иноагентах видна знакомая «рука Голливуда», написал 17 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Михаил Егиков/ТАСС

Он отметил, что в республике дискуссии вокруг закона перешли в сферу уличных стычек, а также «весёлого грузинского мордобоя в парламенте».

«Тот, кто назовёт подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», — заявил Медведев.

Он обратил внимание на то, что противники закона аргументировали своё несогласие тем, что якобы инициатива — российская идея. За всем этим скрываются высокомерие и бессильная злоба тех, кому всё чаще дают прямой отпор.

Медведев напомнил, что, когда грузинский парламент в прошлом году отозвал законопроект об иноагентах под давлением протестов, американский Госдеп высказал особое «удовлетворение», поскольку в Вашингтоне сочли его «несовместимым с евроатлантическими ценностями».

При этом ЕС готовится принять собственную версию закона об иноагентах, гораздо более жёсткую, чем в США. Но и американский закон очень жёсткий, однако «это считается вполне нормальным», отметил Медведев.

Законы об иноагентах действуют в ряде стран, причём ни США, ни ЕС не предъявляют претензий, хотя в Австралии и Венгрии они строгие. Нет и протестов, проплаченных майданов, а также картинных истерик представителей европейского руководства, продолжил замглавы Совбеза.

Он назвал навязанные через майдан и кровь атлантические ценности сомнительными подарками.

«Они всё меньше нравятся даже тем странам, которые до сих пор были англосаксам вполне покорны», — отметил Медведев.

Он предположил, что терпение и уступчивость этих стран уже достигли неизбежного предела.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля комитет грузинского парламента по правовым вопросам принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Закон об иноагентах предусматривает обязательную регистрацию в специальном реестре для НКО и СМИ, работающих «в интересах иностранной державы».

Противники законопроекта называют его «пророссийским». В Тбилиси у здания парламента проходят протесты. Накануне, 16 апреля, полиция задержала 11 митингующих, бросавших в правоохранителей бутылки и камни. Один сотрудник полиции попал в больницу.

В парламенте на обсуждении законопроекта произошла драка. Противник законопроекта, оппозиционный депутат Алеко Элисашвили напал на одного из лидеров партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдирарадзе из-за того, что якобы не мог слышать, как продвигают «пророссийский закон».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что законы об иноагентах действуют во многих государствах. Обвинения России в том, что она продвигает в Грузии этот закон, представитель Кремля назвал абсурдными.