Тбилиси, 18 апреля, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Двух человек задержали сотрудники полиции на митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси у Дома правительства. Об этом 18 апреля сказано в заявлении пресс-службы грузинского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

«В ходе митинга протестующие несколько раз применяли насилие. Несколько участников митинга не подчинились законному требованию полиции выразить протест в мирной форме, в результате чего 2 человека были задержаны в административном порядке», — уточняется в заявлении МВД Грузии.

Отмечается, что у одного из задержанных изъяли холодное оружие. МВД Грузии обратилось к гражданам с призывом проявлять сдержанность и не предпринимать противоправных действий. В ведомстве напомнили, что за каждым незаконным деянием незамедлительно последует правовая реакция.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Тбилиси продолжились акции протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Протестующие выдвинули властям ультиматум с требованием отозвать законопроект.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что критика в адрес Грузии из-за законопроекта об иноагентах не повод отказываться от этой инициативы. Тбилиси не откажется от принятия документа.

В ответ на заявление премьера протестующие выдвинулись к Дому правительства, где хотели потребовать встречи с главой правительства Кобахидзе. Возле здания выставлено оцепление.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на закон, если парламент утвердит его, поскольку он «противоречит стратегии и рекомендациям ЕС».