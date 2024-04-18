Москва, 18 апреля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве жителя Москвы из-за парковки на юго-востоке столицы гражданина Азербайджана Шахина Аббасова объявили в федеральный розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кадр из видео Шахин Аббасов

«Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск», — заявил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, убийство произошло 17 апреля. 24-летнего москвича ударили ножом в драке, начавшейся из-за того, что он сделал замечание водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Мужчина скончался.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье УК «убийство». 18 апреля СК сообщил, что дело переквалифицировали на более тяжкую статью, предусматривающую убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.

Машина подозреваемого оказалась оформлена на московского бизнесмена. Он рассказал ИА Регнум, что продал автомобиль отцу Аббасова, но тот так и не переоформил документы.

Правоохранители задержали соучастников преступления. Им предъявили обвинения.

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По предварительной информации, Аббасов несколько раз сменил машины, когда скрывался с места преступления. Его поиски продолжаются.