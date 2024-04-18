Москва, 18 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве мужчины на парковке возле дома в Москве несколько раз поменял автомобили при попытке скрыться от оперативников. Об этом стало известно 18 апреля.

Прокуратура Москвы

«Предварительно, мужчина использовал несколько машин, чтобы скрыться», — сообщил источник «РИА Новости».

Поиски продолжаются.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в районе Люблино 24-летнего мужчину зарезали в ходе конфликта на парковке. 21-летний подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, и местный житель сделал ему замечание. Произошла драка, в ходе которой нарушитель ПДД воспользовался ножом.

На следующий день Следственный комитет сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого — гражданина одной из стран СНГ, находящегося в России нелегально. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.

Брошенный автомобиль предполагаемого убийцы вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под контроль работу по поиску и задержанию подозреваемого.