Москва, 18 апреля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В Москве задержали соучастников подозреваемого в убийстве мужчины, которое произошло во дворе дома из-за конфликта на парковке, сообщил 18 апреля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Их поймали на улице Верхние поля и везут на допрос в Следственный комитет. Им уже предъявили обвинения в убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882762" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Убийство молодого человека в Москве из-за замечания на парковке

Как сообщало ИА Регнум, убийство жителя многоквартирного дома на улице Краснодарской в Москве произошло 17 апреля. Согласно материалам уголовного дела по статье об убийстве, житель дома сделал замечание водителю, который поставил автомобиль возле подъезда. Он объяснил, что машина мешает жителям дома, и записал водителя на видео.

Водитель избил москвича, а затем ударил его ножом в живот. От ранения мужчина скончался, напавший на него скрылся. Выяснилось, что он сменил во время побега несколько автомобилей.

Как выяснило следствие, подозреваемый — гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в России. Старший помощник главы управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила о задержании отца подозреваемого в убийстве и одного из его приятелей. По месту жительства подозреваемого провели обыски.