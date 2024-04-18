Москва, 18 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Человека, который в Москве нанёс смертельный удар ножом жителю многоквартирного дома в ответ на замечание на парковке, разыскивают в нескольких регионах, сообщил 18 апреля представитель правоохранительных органов.

СК России. Кадр из видео

«В настоящее время розыск подозреваемого ведется не только в Московском регионе, но и в других», — сообщил он агентству ТАСС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882771" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео конфликта из-за неправильной парковки

Он добавил, что силовики выясняют, мог ли подозреваемый в убийстве выехать за пределы России.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, которое произошло на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. Убийство произошло во дворе жилого дома после того, как местный житель сделал водителю иномарки замечание. Он объяснил, что парковать автомобиль рядом с подъездом не следовало, так как это мешает проходу людей. В ответ водитель избил его вместе с сообщниками и ударил в живот ножом, а затем скрылся.

Раненый мужчина умер на месте от полученных травм. Следственный комитет выяснил, что нападение совершил гражданин одной из стран СНГ, нелегально проживающий в России. К настоящему моменту в рамках уголовного дела задержали отца и одного из друзей подозреваемого. Также появилась информация о задержании двух его сообщников.

Силовики продолжают разыскивать подозреваемого. На улице Новороссийской нашли его брошенный автомобиль. Есть версия, что он несколько раз менял автомобили. На улице Верхние Поля нашли ещё одну машину.

Владелец машины Toyota Camry, из-за которой в Москве произошло убийство, — уроженец Азербайджана, московский бизнесмен Талех М.. Автомобиль зарегистрирован на него. Он рассказал ИА Регнум, что недавно продал машину. Видимо, новые владельцы не сняли транспортное средство с учёта.