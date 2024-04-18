Москва, 18 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Силовики задержали по делу об убийстве мужчины из-за парковки в Москве отца и друга подозреваемого, сообщила 18 апреля журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщила она.

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По месту жительства подозреваемого проходят обыски. Также силовики проводят обыски у лиц из его окружения.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля СК РФ возбудил уголовное делу по статье об убийстве на юго-востоке Москвы на Краснодарской улице, которое произошло 17 апреля 2024 года.

Местный житель сделал замечание водителю автомобиля, припарковавшему машину на тротуаре рядом с подъездом жилого дома. В ответ водитель нанёс мужчине удар в живот ножом и скрылся. Раненый умер на месте.

Силовики установили личность подозреваемого — гражданина одной из стран СНГ, нелегально находящегося в России. Его разыскивают. Выяснилось, что, скрываясь, он уже несколько раз поменял машины.