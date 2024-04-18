Москва, 18 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Владельцем машины Toyota Camry, из-за неправильной парковки которой в Москве произошёл конфликт с поножовщиной и погиб 24-летний мотоциклист Кирилл Ковалёв, оказался уроженец Азербайджана, московский бизнесмен Талех М. Именно на него зарегистрирован автомобиль. Однако, как объяснил мужчина ИА Регнум, авто он не так давно продал, а вот новые владельцы машину с учёта не сняли.

Прокуратура Москвы

По словам Талеха, авто он продал земляку, отцу Шахина А., которого подозревают в убийстве молодого человека в ходе конфликта из-за парковки. В ГСУ СК уже сообщили, что отец и друг подозреваемого задержаны, самого Шахина продолжают разыскивать, с места преступления он сбежал. СМИ сообщили, что преступник уже успел несколько раз сменить автомобили, чтобы запутать следы и скрыться.

Талех М, который, как выяснили журналисты ИА Регнум, хоть официально до сих пор и числится владельцем «машины раздора», отношения к ней не имеет. Мужчина заявил журналистам, что новые владельцы просто передали ему деньги и забрали авто, а до переоформления дело так и не дошло. Бизнесмен выразил надежду на то, что его земляк ответ по полной по закону за убийство молодого человека.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882758" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Сам конфликт произошёл 17 апреля в Люблино. Кирилл Ковалёв сделал Шахину А. замечание из-за припаркованной на тротуаре Toyota Camry. Согласно появившимся в соцсетях видео с началом конфликта, в ответ уроженец Азербайджана лишь заявил о своём безразлии к тому, что его автомобиль мешает пешеходам и парковке других транспортных средств. После словесной перепалки Шахин достал нож и ударил Ковалёва. Молодой человек скончался в реанимации.

В момент трагедии с Шахином был его брат. Вдвоём они скрылись с места происшествия. Предполагаемый преступник вместе со старшим братом и отцом, по данным СМИ, живёт в доме на Краснодарской улице, где и случилась трагедия. Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемый находился на территории России нелегально.