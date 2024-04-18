Москва, 18 апреля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В Москве обнаружили ещё один автомобиль, на котором пытался скрыться предполагаемый убийца мужчины из-за спора о парковке на юго-востоке города. Об этом 18 апреля сообщили в столичной прокуратуре.

Прокуратура Москвы

«На улице Верхние Поля обнаружено ещё одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый», ― сообщило надзорное ведомство в Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, на юго-востоке Москвы молодого человека зарезали в ходе конфликта из-за парковки. Инцидент произошёл 17 апреля в районе Люблино.

По данным следствия, 21-летний подозреваемый припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома на Краснодарской улице. Возмутившийся этим 24-летний местный житель сделал нарушителю замечание. Завязалась словесная перепалка, потом подозреваемый начал бить оппонента ногами и руками, а затем ударил его ножом в живот.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось. Нападавший с места происшествия скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, которое позднее переквалифицировали на более тяжкую статью ― «Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений».

Личность подозреваемого установили. Им оказался гражданин одного из государств СНГ, который находится в России незаконно.

Брошенный автомобиль предполагаемого убийцы вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице. Предположительно, мужчина несколько раз менял автомобили при попытке скрыться от правосудия.

Также силовики задержали отца и друга подозреваемого. Их доставили в следственный отдел. По месту жительства у подозреваемых провели обыски.