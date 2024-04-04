Брюссель, 4 апреля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не хотел «испортить вечеринку» по случаю 75-летия со дня основания НАТО, но будет задавать вопросы о предоставлении киевскому режиму зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он заявил журналистам 4 апреля перед началом заседания Совета Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», — сказал он.

Кулеба добавил, что у союзников Украины много ЗРК Patriot, и Киев сосредоточил усилия на том, чтобы добиться их получения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта Кулеба в ходе интервью газете Politico дошёл до ругательств, когда пожаловался на нехватку средств ПВО у Украины. Он потребовал дать Киеву «чёртовы Patriot».

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум назвал поведение Кулебы истерикой, вызванной пониманием, что киевский режим неизбежно проиграет. Эксперт также отметил, что ЗРК Patriot устарели и для возобновления их производства требуется не меньше года, а США не станут оголять свою оборону ради Украины и отдавать ей стоящие на вооружении установки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявил, что, как бы Запад ни пытался помогать киевскому режиму, у него не получится изменить ход спецоперации. Военные поставки на Украину только приведут к истощению ресурсов стран, которые в этом участвуют, добавил он.