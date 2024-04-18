Берлин, 18 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Федеральный суд Германии арестовал задержанных 17 апреля мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, сообщили 18 апреля в генпрокуратуре ФРГ.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Вывеска на въезде к зданию Федерального верховного суда Германии

Следственный судья 18 апреля выдал ордеры на арест граждан Германии и России Дитера С. и Александра Й. Мужчин задержали 17 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля генпрокуратура Германии проинформировала о задержании граждан Германии и России по подозрению в работе на российские спецслужбы. Ведомство таким образом подтвердило сообщение издания Spiegel о задержании в Байройте в Баварии двух людей, подозреваемых в работе на Россию.

Издание сообщило, что задержанные — это русские немцы. Александра Й. С. российские спецслужбы якобы завербовали в 2023 году с целью саботажа поставок оружия ВСУ. Дитер С., по данным Spiegel, якобы принимал участие в боевых действиях с 2014 по 2016 год на стороне ДНР, а также выслеживал в Баварии американские военные объекты, в том числе базу в Графенвёр, на которой танковые экипажи ВСУ проходят обучение.

Издание Bild 18 апреля сообщило, что посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии в связи с задержанием подозреваемых в шпионаже. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о задержании людей, которых в Германии обвинили в шпионаже в пользу Москвы.