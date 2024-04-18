Берлин, 18 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных Германии вызвало посла России Сергея Нечаева в связи задержанием в федеральной земле Бавария двух подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы. Об этом 18 апреля сообщило издание Bild.

Christophe Gateau/dpa/picture-alliance Посол РФ в Германии Сергей Нечаев

По информации издания, глава МИД Германии Анналена Бербок решила вызвать российского посла по вопросу задержания подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля издание Spiegel сообщило, что в Баварии полиция задержала двух человек, подозреваемых в «шпионаже» в пользу России, а также подготовке диверсий. Сообщалось, что они якобы следили за американскими военными базами и планировали атаковать их транспортные маршруты. По информации журналистов, задержанные являются русскими немцами.

Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что 17 апреля выдала ордера на арест граждан Германии и России. Их заподозрили в работе на российские спецслужбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержании «шпионов» в Германии, заявил, что у него нет данных по этому вопросу.