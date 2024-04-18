Берлин, 18 апреля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание «граждан ФРГ и России» по подозрению в работе на российские спецслужбы, следует из заявления ведомства.

ARMANDO BABANI/EPA/TASS

«Вчера (17 апреля 2024 г.) генеральная прокуратура выдала ордера на арест в отношении граждан Германии и России», — сообщили в генпрокуратуре.

Арест выдали за якобы «агентурную деятельность».

Согласно заявлению, один из задержанных заявил своему собеседнику, что якобы готов к совершению взрывов и поджогов на военных и промышленных объектах Германии. Чтобы подготовиться, он якобы собрал информацию о потенциальных целях, в том числе об объектах вооружённых сил США. Второй задержанный ему якобы помогал.

Как сообщало 18 апреля ИА Регнум, немецкие полицейские в федеральной земле Бавария арестовали двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. Речь шла о 39-летнем Дитере С. и поддерживавшем его 37-летнем Александре Й., которые якобы планировали атаки. Также сообщалось, что российские спецслужбы якобы завербовали их в 2023 году для саботажа путей поставок оружия украинской армии.

При этом Дитер С. якобы принимал участие в боевых действиях на стороне ДНР с 2014 по 2016 год и выслеживал на территории Баварии военные объекты США, в частности базу в Графенвёр, на которой учат танковые экипажи ВСУ.