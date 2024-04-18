Москва, 18 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил на брифинге, что не располагает сведениями по поводу задержания в Германии якобы «российских шпионов».

Petrov Sergey/Global Look Press

«Никак не могу [прокомментировать], не располагаю никакой информацией на этот счёт», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля Spiegel распространил информацию о задержании в Баварии двух человек, подозреваемых в работе на российские спецслужбы.

Ссылаясь на прокуратуру, немецкое издание сообщило, что двое задержанных — Дитер С. и Александр Й. С. — якобы готовили диверсии на американских базах и планировали атаки на военные транспортные маршруты, связанные с поставками Украине.

Издание утверждало, что Александра якобы завербовали в 2023 году российские спецслужбы для саботажа путей поставок оружия ВСУ. Что касается Дитера, он, по данным Spiegel, в 2014–2016 годах участвовал в боевых действиях на стороне ДНР, а также якобы следил за американскими военными объектами в Баварии, связанными с подготовкой украинских военных.

Немецкая прокуратура позже заявила о задержании граждан России и Германии, уточнив, что ордеры на арест выдала 17 апреля. По версии надзорного ведомства, мужчины якобы занимались «агентурной деятельностью».