Москва, 16 апреля, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) должен принять все меры, необходимые для недопущения эскалации на Ближнем Востоке, заявила 16 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы исходим из того, что ситуацию ни в коем случае нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации. И нужно сделать всё, чтобы Совет Безопасности ООН начал работать», — указала она.

По словам Марии Захаровой, в настоящее время СБ ООН не может полноценно выполнять свою работу из-за позиций некоторых стран.

Как отметила дипломат, сложившаяся тяжёлая ситуация на Ближнем Востоке является следствием провалившейся авантюрной политики Соединённых Штатов Америки, которые действовали исключительно в своих интересах и ради удовлетворения собственных амбиций.

«К чему всё привело? К коллапсу, которого регион ещё не переживал в новейшей истории», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) в начале месяца провёл массированную атаку по территории Израиля с использованием нескольких сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов. Удары продолжались на протяжении около пяти часов.

15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Он отметил, что российская сторона обеспокоена эскалацией напряжённости в регионе, но в то же время выступает за политико-дипломатическое разрешение разногласий.

Во вторник президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси эскалацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля и Ирана. Телефонный разговор лидеров государства состоялся по инициативе иранской стороны. В ходе беседы Путин выразил надежду на разумную сдержанность сторон конфликта и призвал не допустить нового витка конфронтации.