Херсон, 18 апреля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на херсонском направлении до 50 бойцов и две гаубицы Д-30 украинской армии. Об этом 18 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам военного, подразделения группировки войск «Днепр» на херсонском направлении нанесли комплексное огневое поражение личному составу и технике нескольких бригад ВСУ у Работино в Запорожской области, а также около Змеевки, Никольского и Ивановки в Херсонской области.

В районе Вербового в Запорожской области российские войска отразили контратаку штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения украинской армии, уточнил Конашенков.

«Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также две 122 мм гаубицы Д-30», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли в Херсонской области мощный удар по расположению артиллерии ВСУ. Минобороны не сообщало о нанесении ударов по объектам в контролируемой украинской армией части Херсонской области.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 17 апреля сообщил о серии точных ударов российских войск по позициям ВСУ на херсонском направлении. По его словам, в результате этого украинская армия лишилась до 40 бойцов, пяти автомобилей и американской гаубицы М777 калибра 155 мм.

Сальдо 16 апреля заявил, что российские военные ночью нанесли удар по месту посадки десанта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате этого удалось уничтожить девять лодок и до 20 бойцов украинских войск.