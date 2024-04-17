Херсон, 17 апреля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российские военные нанесли серию точных ударов по позициям украинской армии на херсонском направлении. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На херсонском направлении за прошедшие сутки группировка войск «Днепр» нанесла серию точных ударов по подразделениям противника в районе Ореховки и Ивановки», — написал он.

По информации Сальдо, в результате ударов украинские войска потеряли до 40 бойцов, пять автомобилей и американскую гаубицу М777 калибра 155 мм.

Минобороны пока не подтверждало эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов рассказал, что армия России продвинулась на сотни метров под Урожайным в Запорожской области. Он подчеркнул, что занятый участок был серьёзно заминирован и его обороняли бойцы ВСУ.

Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил о срыве российскими военными усиления позиций украинской армии в районе Урожайного. Он уточнил, что расчёты артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, а также экипажи бомбардировочной авиации уничтожили опорные пункты и места скопления личного состава и техники ВСУ у Владимировки и Макаровки.

В Министерстве обороны России 17 апреля рассказали, что снайперская группа уссурийской гвардейской десантно-штурмовой бригады взяла в плен четырёх украинских бойцов на артёмовском направлении. В военном ведомстве назвали эту группу снайперов одной из самых результативных в армии России.