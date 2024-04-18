Николаев, Украина, 18 апреля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Российские военные нанесли в Херсонской области мощный удар по расположению артиллерии украинской армии, сообщил 18 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

«В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. Прилёт был по расположению артиллерии и артиллеристов», — заявил Лебедев агентству ТАСС.

По его данным, удар нанесли по свежим силам ВСУ, которые прибыли из Николаева, где проходили тренировки.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в контролируемой ВСУ части Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев ранее рассказал об ударе, нанесённом российскими военными в Ивано-Франковской и Хмельницкой области по аэродромам ВСУ.

Он уточнил, что удар по аэродрому в районе города Староконстантинова в Хмельницкой области был очень мощным. На этом аэродроме ВСУ собирались разместить американские истребители F-16, поставок которых ожидает украинская армия.

В Ивано-Франковской области удар российские военные нанесли по аэродрому в городе Коломыя. Кроме того, этот удар уничтожил склады ВСУ.

Украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Киевской областях.

Фугасные авиабомбы ФАБ ВС России активно применяют в зоне СВО. В конце марта Минобороны сообщило о начале массового производства трёхтонных ФАБ-3000.