Подполье сообщило о прилёте ФАБ по артиллеристам ВСУ в Бериславе
Подполье заявило о прилёте ФАБ по расположению артиллеристов ВСУ в Бериславе
Николаев, Украина, 18 апреля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Российские военные нанесли в Херсонской области мощный удар по расположению артиллерии украинской армии, сообщил 18 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. Прилёт был по расположению артиллерии и артиллеристов», — заявил Лебедев агентству ТАСС.
По его данным, удар нанесли по свежим силам ВСУ, которые прибыли из Николаева, где проходили тренировки.
Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в контролируемой ВСУ части Херсонской области.
Как сообщало ИА Регнум, Лебедев ранее рассказал об ударе, нанесённом российскими военными в Ивано-Франковской и Хмельницкой области по аэродромам ВСУ.
Он уточнил, что удар по аэродрому в районе города Староконстантинова в Хмельницкой области был очень мощным. На этом аэродроме ВСУ собирались разместить американские истребители F-16, поставок которых ожидает украинская армия.
В Ивано-Франковской области удар российские военные нанесли по аэродрому в городе Коломыя. Кроме того, этот удар уничтожил склады ВСУ.
Украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Киевской областях.
Фугасные авиабомбы ФАБ ВС России активно применяют в зоне СВО. В конце марта Минобороны сообщило о начале массового производства трёхтонных ФАБ-3000.