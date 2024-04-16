Мелитополь, 16 апреля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Группировка войск «Днепр» в ночь на 16 апреля нанесла удар по месту посадки десанта Вооружённых сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемых 35-й и 37-й бригад морской пехоты», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что за прошедшие сутки украинская армия потеряла до 60 военных, девять орудий и миномётов, а также две единицы автомобильной техники.

Кроме того, по его словам, на херсонском направлении российские силы нанесли удары по живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля экипажи российских тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили на правом берегу Днепра пункты временной дислокации и личный состав ВСУ. Поддержку в наведении и корректировке огня обеспечили расчёты БПЛА.

Российские военные 6 апреля уничтожили пять лодок ВСУ при их попытке приблизиться к левому берегу Днепра. Ликвидацию произвели военные группировки «Днепр» на херсонском направлении. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ «Паладин», гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

Ещё одну лодку ВСУ, пытавшуюся форсировать Днепр, уничтожил российский FPV-дрон.