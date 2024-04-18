Вашингтон, 18 апреля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Для развития бизнеса и привлечения предпринимателей в США необходима безопасность в городах страны. Это базовое требование. С таким высказыванием одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter) после интервью сооснователя Telegram Павла Дурова, рассказавшего о нападении в Сан-Франциско, согласился основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press Илон Маск

Американский предприниматель поставил одобряющую реакцию на соответствующий комментарий пользователя Гарри Тана, опубликовавшего отрывок из интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как сообщало ИА Регнум, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью Карлсону рассказал, что хотел переехать в США, но передумал, когда на него напали грабители в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). По его словам, три больших парня попытались вырвать у него из рук телефон. Дуров смог дать отпор, но признался, что пережил шок от случившегося. Также он добавил, что не стал вести бизнес в США из-за пристального внимания со стороны ФБР.

В мае 2020 года Дуров назвал США полицейским государством, имеющим дорогую и неэффективную систему здравоохранения. Кроме того, по его словам, в стране процент заключённых в десять раз больше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Он также подчеркнул, что в США очень высокие налоги, а в Сан-Франциско ограниченная культурная жизнь.

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире. По его словам, город превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку. Политик добавил, что в случае победы на выборах президента США он займётся благоустройством города и восстановит его прежний вид.

В ходе визита в Россию американский журналист Такер Карлсон погулял Москве и снял несколько репортажей. По его словам, российская столица в хорошем смысле этого слова «шокировала» его, и в США теперь нет городов, которые можно сравнить с российской столицей.

Также Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве. Американского журналиста удивило, что станция метро в России, которую ежедневно используют жители и гости Москвы, выглядит лучше, чем метрополитен в Соединённых Штатах Америки.