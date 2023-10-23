Вашингтон, 23 октября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Вашингтон является самой опасной столицей в мире, считает бывший президент США Дональд Трамп.

Егор Алеев/ТАСС

По его мнению, Вашингтон превратился в «грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку».

«Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что в случае победы на выборах президента США он займётся благоустройством города и восстановит его прежний вид.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд штата Нью-Йорк оштрафовал экс-президента США Дональда Трампа на пять тысяч долларов за то, что бывший американский лидер сохранил в интернете публикацию, которую ранее суд предписал удалить.

В начале октября Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social совместное фото сотрудницы Энгорона с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. В подписи к фотографии экс-президент написал, что женщина является подругой законодателя.