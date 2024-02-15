Вашингтон, 15 февраля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве. Об этом он заявил в видео, опубликованном на YouTube.

Кадр из видео

Карлсон напомнил, что станция была построена руководителем СССР Иосифом Сталиным более 70 лет назад.

«И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас…», — сказал он.

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Американского журналиста удивило, что станция метро в России, которую ежедневно используют жители и гости Москвы, выглядит лучше, чем метрополитен в Соединённых Штатах.

Также Карлсон добавил, что в московском метро он не увидел грязи, граффити, наркоманов, бомжей и отметил отметил чистоту и порядок на станции.

Как передавало ИА Регнум, Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что Москва в хорошем смысле этого слова «шокировала» его и что в США прежде были города, сравнимые с российской столицей, но теперь их уже нет.

По его словам, Москва, которая является крупнейшим европейским городом с 13 миллионами населения, намного приятнее любого города в США. Он отметил, что российская столица намного чище, безопаснее и красивее эстетически, а её архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом американском городе.