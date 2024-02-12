Москва, 12 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае 12 февраля заявил, что Москва в хорошем смысле этого слова «шокировала» его и что в США прежде были города, сравнимые с российской столицей, но теперь их уже нет.

Максим Блинов/РИА Новости Такер Карлсон

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 миллионами населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Её архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», — сказал Карлсон.

Журналист рассказал, что его отец, работавший на правительство США в 1980-е годы, неоднократно бывал в столице тогда ещё СССР, но с тех пор Москва существенно изменилась в лучшую сторону.

Москва наравне с Сингапуром, Токио, Дубаем и Абу-Даби — прекрасное место для жизни, и западным политикам вместо того, чтобы «оказывать помощь» Украине, следовало бы заняться решением проблем своих городов, которые выглядят куда хуже российской столицы, добавил Карлсон.

При этом журналист подчеркнул, что не намерен переезжать из США.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе того же выступления Карлсон заявил, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина в течение трёх лет, однако власти США чинили ему препятствия. Также журналист отметил, что Путин, в отличие от президента США Джозефа Байдена, является компетентным лидером.

Интервью Путина Карлсону, опубликованное 9 февраля в том числе в X (Twitter) и YouTube, только на этих платформах посмотрели более 200 миллионов человек. Ряд западных лидеров после публикации интервью выступили с острыми эмоциональным комментариями. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью «смехотворным», а премьер-министр Великобритании Риши Сунак использовал то же прилагательное («смехотворное»), комментируя высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине.

Часть западного истеблишмента истерически отреагировала на интервью, так как не имеет рациональных аргументов для спора, заявил в свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.