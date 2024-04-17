Белгород, 18 апреля, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Сирену ракетной опасности вновь запустили в Белгороде и Белгородском райное. Об этом в ночь на 18 апреля около 02:30 по местному времени (совпадает с мск) сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях со сплошными стенами… спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в среду вечером в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, которую отменили спустя два с половиной часа. В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны около 23:00 сбили над Белгородской областью 14 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Как уточнил губернатор региона Гладков, в результате воздушной атаки никто не пострадал. По предварительной информации, повреждения получило одно частное домовладение в селе Пуляевка в Белгородском районе.