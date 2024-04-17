Саранск, 17 апреля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в районе восьми часов утра пресекли очередную попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ беспилотниками, сообщили 17 апреля в пресс-службе Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 17 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал о сбитом беспилотнике, который запустили ВСУ. В результате никто не пострадал, объекты на территории региона повреждений не получили.