Москва, 17 апреля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Над территорией Татарстана уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«17 апреля текущего года около 11:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Дрон над территорией республики сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля российские силы противовоздушной обороны в районе восьми часов утра пресекли очередную попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ беспилотниками. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Мордовии.

Ранее утром 17 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал о сбитом беспилотнике, который запустили Вооружённые силы Украины. В результате никто не пострадал, объекты на территории региона повреждений не получили.

Также 17 апреля в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников, в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.

Минобороны 15 апреля сообщило, что силы ПВО сбили дрон ВСУ самолётного типа над территорией Краснодарского края.