Тверь, 17 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ обезвредили 17 апреля в лесу в Калязинском округе Тверской области. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обезврежен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Уполномоченные правоохранительные органы проводят проверку», ― сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор области Игорь Руденя поручил ведомствам оказывать полиции необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля дрон украинского производства «Баба-яга» нашли силовики в ходе обыска в одном из офисов на западе Москвы. Российские военные называют «Бабой-ягой» одну из переделанных моделей сельскохозяйственных беспилотников, способных нести более тяжёлые боеприпасы, например, авиационные бомбы весом 25 и 50 кг. Владелец беспилотника даёт пояснения по поводу приобретения украинского дрона.