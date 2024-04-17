Тбилиси, 17 апреля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Здание Дома правительства, куда направились митингующие против закона об иноагентах, оцепили бригады патрульной полиции в Тбилиси. Об этом 17 апреля сообщает «РИА Новости».

DAVID MDZINARISHVILI /EPA/TASS

Уточняется, что организаторы акции протеста против закона об иноагентах, которая проходила перед зданием парламента на проспекте Руставели, заявили о решении двинуться шествием к Дому правительства. Возле здания они планируют требовать встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Часть протестующих осталась возле здания парламента, где продолжается митинг, а другая часть двинулась шествием к Дому правительства.

Отмечается, что в настоящий момент между сотрудниками полиции и протестующими возле Дома правительства начались стычки. Демонстранты предпринимают попытки продавить оцепление.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, критика в адрес Грузии из-за законопроекта об иноагентах не повод отказываться от этой инициативы. Тбилиси не откажется от принятия документа.

В Грузии начались беспорядки в связи с тем, что грузинский парламент приступил к рассмотрению закона «О прозрачности иностранного влияния» (закон об иноагентах). Стычки произошли в парламенте между сторонниками инициативы и её противниками, утверждающими, что якобы закон пророссийский.

Парламент Грузии 17 апреля сообщил, что противники законопроекта сорвали заседание, на котором обсуждалась эта инициатива, и что пришлось объявить технический перерыв. В итоге законопроект приняли в первом чтении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на закон, если парламент утвердит его, поскольку он «противоречит стратегии и рекомендациям ЕС».

В Москве неоднократно напоминали, что законы об иностранных агентах впервые появились на Западе, а не в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что США первыми начали с помощью закона об иноагентах заботиться о своей внутриполитической гигиене.