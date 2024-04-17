Тбилиси, 17 апреля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Депутаты оппозиционных партий попытались сорвать заседание парламента Грузии, на котором рассматривался законопроект об иностранных агентах. Трансляция велась на сайте законодательного органа.

Парламент Грузии. Кадр из трансляции

Противники проекта закона начали громко кричать и стучать по столам во время его обсуждения. Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» ответили им и вступили в перепалку, дошедшую до оскорблений. Председатель парламента Шалва Папуашвили объявил технический перерыв. Заседание проходит на фоне протестной акции, собравшейся возле парламента.

Несмотря на акции оппозиции, парламент принял закон в первом чтении.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии с 15 апреля рассматривает законопроект об иноагентах. Его противники выходят на акации третий день подряд. Они называют закон «российским» и заявляют, что его принятие будет мешать вступлению страны в ЕС. В первый день обсуждения законопроекта в зале заседаний парламента Грузии началась драка. Когда выступал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, его ударил по лицу депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили. К драке подключились другие политики, после чего трансляцию прервали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля, комментируя протесты в Тбилиси, напомнил, что первой страной, которая ввела законопроект, контролирующий деятельность иноагентов, были США. При этом некоторые силы пытаются повернуть ситуацию в Грузии на антироссийский лад.