В Грузии оппозиция попыталась сорвать рассмотрение проекта об иноагентах
В Грузии оппозиция попыталась сорвать рассмотрение законопроекта об иноагентах
Тбилиси, 17 апреля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Депутаты оппозиционных партий попытались сорвать заседание парламента Грузии, на котором рассматривался законопроект об иностранных агентах. Трансляция велась на сайте законодательного органа.
Противники проекта закона начали громко кричать и стучать по столам во время его обсуждения. Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» ответили им и вступили в перепалку, дошедшую до оскорблений. Председатель парламента Шалва Папуашвили объявил технический перерыв. Заседание проходит на фоне протестной акции, собравшейся возле парламента.
Несмотря на акции оппозиции, парламент принял закон в первом чтении.
Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии с 15 апреля рассматривает законопроект об иноагентах. Его противники выходят на акации третий день подряд. Они называют закон «российским» и заявляют, что его принятие будет мешать вступлению страны в ЕС. В первый день обсуждения законопроекта в зале заседаний парламента Грузии началась драка. Когда выступал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, его ударил по лицу депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили. К драке подключились другие политики, после чего трансляцию прервали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля, комментируя протесты в Тбилиси, напомнил, что первой страной, которая ввела законопроект, контролирующий деятельность иноагентов, были США. При этом некоторые силы пытаются повернуть ситуацию в Грузии на антироссийский лад.