Тбилиси, 15 апреля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В парламенте Грузии произошла драка во время слушаний на тему закона об иностранных агентах. Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» набросились на лидера фракции «Граждане» Алеко Элисашвили после того, как он ударил одного из лидеров «Мечты» Мамуку Мдирарадзе.

Кадр из видео

Видео опубликовал оппозиционный телеканал Formula.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882067" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Драка в грузинском парламенте

Заседание в парламенте проходило 15 апреля, юридический комитет обсуждал законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В ходе слушаний Элисашвили напал на выступавшего с докладом. Он подбежал к трибуне и ударил Мдинарадзе кулаком в лицо. Элисашвили вывели из зала и заседание прервали.

Элисашвили позже заявил, что не мог слушать слова «оправдания русского законопроекта», по его мнению, депутаты с такими взглядами «понимают только силу кулака».

Со своей стороны Мдинарадзе заявил, что оппозиция заранее планировала сорвать заседание комитета.

Отозванный в марте прошлого года законопроект об иноагентах «Грузинская мечта» вновь внесла на рассмотрение в парламент 3 апреля. Противники законопроекта называют его «русским проектом», который якобы продвигает Москва.

Комментируя подобные обвинения в адрес России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их абсурдными и напомнил, что аналогичные законы действуют во многих странах.