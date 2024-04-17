Москва, 17 апреля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Само по себе наличие статуса иноагента может не означать неизбежную уголовную ответственность. Но этот статус вполне может стать квалифицирующим признаком в Уголовном кодексе, предположил адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша. Так он прокомментировал корреспонденту ИА Регнум предложение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева существенно ужесточить действующий в стране закон об иноагентах.

yuksha.ru Адвокат Янис Юкша

Эксперт обратил внимание на то, что в мире достаточно примеров законодательных мер в отношении иноагентов и один из самых примечательных — это США, где норма об иноагентах работает с 1938 года. Хорошо известна и практика привлечения иноагентов к уголовной ответственности.

Отдельного внимания, как заметил юрист, заслуживают события в Грузии, где инициатива законодателей, намеренных принять закон об иноагентах по подобию американского, вызвала настоящую бурю, которую инициировали именно силы, тесно связанные с США.

При этом любому обществу необходимо ощущать, что власти не только управляют им, но и защищают его, исходя из понятий о справедливости, закрепившихся в общественном сознании. Именно поэтому, уверен Юкша, можно только приветствовать существование в правовой системе России закона об иноагентах, который не просто уместен, а необходим.

«Что касается его положений, которые обсуждают те или иные политики, общественные деятели, конечно, такая дискуссия может порождать какие-либо предложения. Сам факт попадания в когорту иноагентов, на мой личный взгляд, не должен означать неизбежную уголовную ответственность. То есть такие лица не должны автоматически преследоваться на основании уголовного закона только по факту признания иноагентами. Что же можно сделать? С моей точки зрения, уголовное законодательство можно несколько изменить. А именно — сделать наличие статуса иноагента квалифицирующим признаком в ряде статей. То есть если при всех прочих событиях лицо является иностранным агентом, то наказание в случае свершения тех или иных правонарушений, которые попадают под действие уголовного закона, должны квалифицироваться более жёстко, наказание должно следовать гораздо более масштабное», — прокомментировал юрист.

Безусловно, это вызовет недовольство отдельных граждан, признал Юкша. Но в этом случае, по его мнению, уместно сравнение с правилами дорожного движения, которые на определённых участках движения требуют, например, ограничивать скорость движения своего транспортного средства.

«Человек, нарушивший это требование правил, должен понимать, что для него наступит ответственность. В случае с превышением скорости — штраф. То есть лицо, которое является сегодня иностранным агентом, должно себе отдавать отчёт, что ему вести себя следует даже более, чем просто прилично. Тем более что есть возможность оспорить ситуацию в суде. Но если сделать этого не удалось, то и вести себя в этом случае надо ещё приличнее, нежели ранее. Есть преступления против личности, имущественные преступления и прочее, прочее. То есть конкретные преступные действия, уже предусмотренные уголовным законом, вполне могли бы стать квалифицирующим признаком, ведущим к более жёсткому наказанию при наличии статуса иноагента», — пояснил юрист.

Установить в России уголовную ответственность для иноагентов, как это сделано в США, предложил 17 апреля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

При этом зампред Совбеза отметил, что та версия закона об иноагентах, которую сейчас планируют принять в Евросоюзе, даже более жёсткая, чем в США. Медведев напомнил, что закон в США, действующий с 1938 года, серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц. В частности, в Соединённых Штатах иноагентам грозят штрафы, тюрьма, депортация.

В России 1 декабря 2022 года, как сообщало ИА Регнум, вступил в силу закон об иностранных агентах. На таких лиц возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим наёмным работникам, а также органам публичной власти. Также они обязаны надлежащим образом маркировать производимую ими информационную продукцию.

Иноагенты в России не могут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также иноагентам запрещено проводить митинги, шествия и демонстрации. Запрещается быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса и продолжать службу в органах внутренних дел.

А 11 марта 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Закон запрещает гражданам страны и российским компаниям размещать рекламу на интернет-сайтах, в блогах и соцсетях иноагентов. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов. Если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.