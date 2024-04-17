Москва, 17 апреля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 апреля предложил установить в стране уголовную ответственность для иноагентов по примеру США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Надо и нам изменить закон, <…> установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч», — написал замглавы Совбеза в Telegram-канале.

При этом Медведев отметил, что версия закона об иноагентах, которую планируют принять в Евросоюзе, более жёсткая, чем в США. Как напомнил замглавы Совбеза, закон об иноагентах в США действует с 1938 года и серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц. В частности, иноагентам в США грозят штрафы, тюрьма, депортация. При этом он выразил мнение, что даже если бы американский закон предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям.

Как сообщало ИА Регнум, в России 1 декабря 2022 года вступил в силу объёмный закон об иностранных агентах. На иностранных агентов возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти. Они также обязаны маркировать производимые ими материалы.

Иноагенты не смогут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также иноагентам запретили проводить митинги, шествия и демонстрации, а также быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса и продолжать службу в органах внутренних дел.

Президент Владимир Путин 11 марта подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Нововведение запретило россиянам и местным компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов: сайтах, блогах и страницах в соцсетях. Кроме того, появился запрет на рекламу в СМИ и интернете этих ресурсов. Если же иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс.

В ноябре 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Денис Майданов призвал ввести запрет на упоминание иноагентов и удалять их контент.