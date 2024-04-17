Туапсе, Краснодарский край, 17 апреля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В одной из школ Туапсе в Краснодарском крае учительница ударила школьника. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Кадр из видео

Инцидент произошёл в школе №3. По данным пользователей соцсетей, это случилось ещё в марте этого года во время урока ИЗО. Сообщается, что ребёнок хамил учительнице и был занят игрой на телефоне. Это разозлило преподавателя.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что учительница схватила ребёнка, вытащила из-за парты, повалила на пол и ударила ногой.

При этом она кричала, что уже долго терпит подобное поведение, и назвала школьница «хамло».

«По факту выявленной публикации в ОМВД России по Туапсинскому району назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям преподавателя», — сообщила полиция в Telegram-канале.

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По предварительной информации, учительницу уволили, за подобное деяние ей грозит возбуждение уголовного дела.

В полиции отметили, что по итогам проверки действиям преподавателя дадут правовую оценку.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Свердловской области начала проверку после появления в СМИ информации о том, что в коррекционной школе № 1 в Новоуральске учитель во время урока ударил девочку-инвалида. Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись инцидента. Позднее одна из учениц раскрыла подробности конфликта на уроке.

В одной из школ Новоусманского района Воронежской области 15 января инцидент с рукоприкладством учителя физкультуры стал поводом для доследственной проверки. На кадрах, появившихся в Telegram-каналах, дети в школьном спортзале пинали и толкали мальчика, а учитель бил его по лицу. Школьник упал на пол. В администрации Воронежа журналистам сообщили, что потасовка с участием детей и учителя произошла в гимназии посёлка Отрадное. Там назначили внутреннюю служебную проверку, учителя на время отстранили от работы.

Во Владивостоке учитель физкультуры ударил ученика, который вывел его из себя. Позднее мужчина заявил, что был неправ, и принёс извинения школьнику и его родителям.