«Учитель избил ученика» — эта фраза регулярно появляется в лентах российских новостей. Печальная эстафета передается из региона в регион: Красноярский край — Москва — Дзержинск — Нижний Тагил — Петропавловский поселок — Магнитогорск. И вот теперь — Владивосток.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сразу показался строгим»

Учительница школы № 21 во Владивостоке не смогла справиться с учеником, который своим поведением мешал проводить урок, и обратилась за подмогой к физруку — педагогу со стажем в 20,5 лет, Валерию Баулину. Тот решил проблему силой: на видео зафиксировано, как он хватает мальчика за руки, пытается ударить по лицу, а затем толкает на парту и душит. Учительница находится рядом и останавливать физрука не собирается, зато, похоже, пытается объяснить ученику, за что его «наказывают». По словам учеников, драться с ребенком педагог не собирался — в его задачи входило лишь рассказать детям о правилах поведения на уроке. Но, слово за слово, ученик использовал нецензурные слова — и перебранка переросла в расправу.

ИА Регнум дозвонился до Валерия Васильевича в тот момент, когда он после разговора с родителями ребенка ехал в полицию. Поводом для вызова стало видео, сразу же после урока появившееся в сети.

«Я сейчас еду в полицию как раз по этому делу, — сказал педагог. — После выхода ролика меня вызвали в полицию. Извините, но мальчик меня вывел. Я был не прав. Извинился перед ним и перед его родителями. Что было до этого инцидента, пока не могу рассказать».

ВРИО директора школы Елена Владимировна Черепанова комментировать произошедшее отказалась.

Старшие ученики школы рассказали ИА Регнум, что физрук Валерий Васильевич, которому уже 61 год, ведет уроки физкультуры у всех классов — с 5-го по 11-й. По словам детей, он всегда был строгим, но никогда не позволял себе насилия: мол, нормальный учитель, не рукоприкладствовал, мог только «чутка порой оскорбить».

«Увидели его (впервые. — Прим. ред.) в пятом классе, — рассказывает ученица 10-го класса. — Сразу показался строгим, слишком придирался к физкультурной форме. Но уроки проходили нормально, без конфликтов (за исключением плохого поведения некоторых моих одноклассников). До насилия дело не доходило. В основном пояснения о технике безопасности. Ничего плохого против него не имею».

«Он лучший тренер в мире», — говорят дети, занимавшиеся у Валерия Васильевича самбо и желающие ему, чтоб «в полиции все у него было нормально».

Часть родителей тоже защищают сорвавшегося педагога и предлагают «рассматривать каждую ситуацию отдельно». «Преподавателя я видела только с хорошей стороны, — прокомментировала ситуацию мама одного из учеников школы № 21 корреспонденту РЕН ТВ. — Мой ребенок всегда говорил о преподавателе только хорошее, он тоже занимается у нас самбо. Всегда его хвалил и говорил, что никогда никакой грубости с его стороны не было».

Но есть и противоположные мнения.

«В любом случае я бы очень не хотела, чтобы такой человек преподавал у моего сына физкультуру или любой другой предмет, — сказала в интервью ИА Регнум Ольга, мать другого школьника. — Я понимаю, детки сейчас разные, и ребенок сам мог довести учителя, но в любом случае это недопустимо».

По словам родительницы, поддержавшей провинившегося физрука, проблема на самом деле заключается в том, что «руководящий состав школы не принимает участия в некоторых вопросах воспитательного характера». В школе уже бывали случаи, когда старшеклассники обижали младших, но воззвания родителей, просивших решить проблему, услышаны не были. В результате подростки безнаказанно грубят, хамят учителям и продолжают задевать малышей. «А учителя не могут остановить агрессию со стороны детей», — говорит женщина.

Сегодня (в четверг) к школе пришли дети и родители с плакатами в поддержку Баулина, но в школу их не пустили.

А тем временем следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Перестаньте культивировать страх — дайте людям оставаться людьми»

Схема подобных происшествий всегда одинакова: ученик ведет себя не так, как хотелось бы учителю, учитель в какой-то момент взрывается и теряет над собой контроль, и как раз этот момент обычно попадает в объектив телефона оказавшихся поблизости одноклассников. Дальше — внутреннее либо полицейское расследование и наказание и/или увольнение. Объяснения тоже не блещут разнообразием: либо все в один голос утверждают, что этот педагог невменяем и для него физические расправы — обычное дело, либо жалуются на ученика, который часто злоупотребляет терпением педагогов.

Еще до выяснения подробностей происшествия во Владивостоке комментаторы в сети традиционно разделились на два лагеря: одни защищают бесправных педагогов, у которых нет работающих механизмов влияния на учеников, другие — детей, насилие по отношению к которым недопустимо в любом виде и в любой ситуации.

Между тем, эксперты считают, что подобные ЧП, которые и без того не редкость, в ближайшее время могут участиться.

«Статистика эта закрыта, но я вижу тенденцию, — говорит Максим Мазуровский, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. — Насилие мы будем видеть все чаще, потому что в стране растет общее социальное напряжение — и это длится уже несколько лет, начиная с ковида и масок. Любое напряжение приводит к агрессии. Я не знаю подробностей инцидента и потому не берусь судить ни учителя, ни ученика. Я даже не считаю, что нам нужно рассматривать и выпячивать конкретные случаи такого насилия, потому что это общая закономерность. Нужно работать с проблемой на государственном уровне, заниматься профилактикой. Просто наказать виновника в данном случае — самый простой, но и самый глупый выход из ситуации».

Дарья Антонова ИА Регнум

«Эта система похожа на луковицу, — подтверждает практикующий врач-психолог Вероника Петрова, член совета директоров Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис», — тут как в семье: у мамы или папы проблемы на работе — и они не в состоянии выдерживать ситуации, связанные с ребенком. Ведь дети никогда не бывают идеальными, у них свои трудности. Чем больше стресс и напряжение в семье, в коллективе, в регионе, тем меньше способность к саморегуляции у того или иного взрослого. Мы не знаем, что происходит в семье у ребенка, в семье или в коллективе у педагога. Разумеется, учитель не имеет права бить ученика. Это насилие. Но работать с этим нужно комплексно».

По словам Максима Мазуровского, фокусироваться на одном инциденте, как это делают СМИ, давая кричащие однодневные заголовки, неправильно, важно докопаться до глубинных проблем.

«Включите телевизор — вы там увидите культивацию страха и тревоги, услышите множество негативных новостей, но это же не значит, что у нас плохое государство, у нас есть разные люди — и порядочных значительно больше, — говорит он. — Нужно только снять напряжение в обществе, чтобы люди могли оставаться людьми».

По мнению эксперта, государству стоит идти по трем направлениям: смягчить повестку на ТВ, удовлетворить запрос на справедливость, который есть в обществе, и обратить больше внимания на экономическую ситуацию, чтобы повысить общий уровень жизни.

«Люди в целом за последнее время стали жить хуже, в частности, труд учителя недооценен, — объясняет Мазуровский. — Из-за этого школы сталкиваются с кадровой проблемой. Я знаю ситуацию в Петрозаводске: там на начало учебного года недобрали 180 учителей! Это тоже усиливает напряжение».

«Наше спасение — психологи и тьюторы»

«В первую очередь необходима профилактика выгорания у учителей, — считает врач-психолог Вероника Петрова. — Кроме того, надо работать с семьями, выявлять проблемы у детей на ранних стадиях и предотвращать их. Для всего этого необходимо усиление психологической службы в школе, которая, к сожалению, сейчас у нас практически развалена. Я сотрудничаю со школьными психологами и знаю, что они сейчас не в состоянии оказать достаточную помощь и поддержку всем. В ситуации общего стресса и у родителей, и у учителей много переживаний, а в школе на полторы тысячи человек может быть всего два психолога. Они физически не могут справиться со всеми поставленными перед ними задачами: уделить внимание каждому персонально, провести тестирования в соответствии со всеми спущенными сверху рекомендациями и так далее. Более того, те из них, кто хочет по-настоящему помогать детям, приходят к нам учиться за свои деньги, потому что институтское образование не дает им понимания нужд ребенка. Так не должно быть. Выстраивание этой системы требует комплексной работы на уровне государства».

Павел Лисицын/РИА Новости

В апреле 2023 года Минпросвещения опубликовало проект приказа, в котором предложило установить норматив по количеству психологов в детских учреждениях. По подсчетам министерства, одного психолога должно хватать на 200 детей в детских садах, на 300 в школах и на 500 в колледжах. Вступить в силу приказ должен через год — с сентября 2024 года, но пока до таких показателей школам и садам далеко.

Вопрос с количеством учителей в школах тоже остается открытым, и касается он не только недостатка в предметниках.

«Очень бы помогло внедрение института тьюторов — помощников учителей, которые следят за дисциплиной в классе, помогают детям и учителям решать текущие проблемы», — говорит Вероника Петрова. Наши читатели в комментариях под видео из Владивостока действительно сетовали на то, что педагог даже не может вывести расшалившегося ученика из класса, чтобы не мешал остальным, — ведь он несет за него личную ответственность. В такой ситуации тьютор мог бы выйти вместе с ребенком, поговорить о том, почему он так себя ведет, или отвести к психологу. «В частных школах это так и происходит: ребенка отводят к психологу или просят психолога прийти в класс, и тут специалист работает не как карающая служба, а как поддержка в тандеме с педагогом», — рассказывает Петрова.

«Государство делает ряд шагов, направленных на решение проблемы, путь выбран правильный, — считает Максим Мазуровский. — Но проблем много, а как мы пройдем по этому пути — посмотрим».