Новоуральск, Свердловская область, 12 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Прокуратура Свердловской области проводит проверку после появления в СМИ информации о том, что в коррекционной школе №1 в Новоуральске учитель во время урока ударил девочку-инвалида.

Кадр из видео

«Согласно публикации СМИ, 5 февраля 2024 года в образовательном учреждении, в котором обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель во время урока ударил несовершеннолетнюю девочку по плечу. При этом, в публикации указывается, что подобные факты имели место в отношении других детей-инвалидов», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению в школе законодательства об образовании, а также требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, отметили также в ведомстве. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причинённого девочке вреда здоровью, добавили в прокуратуре.

Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись инцидента. Девочка после удара, нанесённого учителей, отлетела к стене. Спустя несколько дней после этой публикации в школу прибыли сотрудники полиции. Они провели беседу с руководителями учреждения и начали проверку.

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Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года братья азербайджанского происхождения устроили драку с другими учениками в школе № 56 Нижнего Тагила Свердловской области. Они ударили мальчика в лицо, а после сбили девочку с ног ударом в висок и начали бить ногами. Происходящее снимала на камеру мать мальчиков. Пострадавшую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Местные правоохранители сообщали, что до инцидента жалоб на братьев не поступало. Замначальника тагильского отдела полиции Тарас Булгаков прокомментировал событие в одном из городских сообществ, заявив, что конфликт «раздули из ничего», но позднее удалил это сообщение. В разговоре с ИА Регнум избитая девочка рассказала, что в нападении на неё участвовала и мать учеников. Женщине было предъявлено обвинение в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления.