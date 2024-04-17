Москва, 17 апреля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. В России создали роботизированные транспортные средства, которые будут использоваться для эвакуации раненых. Новую военную технику продемонстрировали министру обороны Сергею Шойгу в ходе его посещения выставочного центра «Патриот» в Московской области. Об этом 17 апреля сообщили в Минобороны.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Всего главе министерства представили свыше 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности.

«В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что платформы смонтированы как на колёсном, так и на гусеничном шасси.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Государственное машиностроительное конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» проверил ход выполнения указаний по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных.

Шойгу провёл инспекцию производственных цехов предприятия, а также технологического процесса разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса.

Министр также дал поручение скорейшим образом принимать на вооружение перспективные средства, в случае если они успешно прошли испытания в зоне проведения спецоперации.

В августе прошлого года в распоряжении российской артиллерии в зоне спецоперации появились роботы-доставщики. Роботизированная тележка доставляет комплект боеприпасов и продукты питания на передовую. При этом попасть в неё гранатой или пулей очень сложно. Управляют аппаратом через видеокамеру и очки для скоростных дронов.