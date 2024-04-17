Дубна, Московская область, 17 апреля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу дал поручение скорейшим образом принимать на вооружение перспективные средства в случае, если они успешно прошли испытания в зоне проведения спецоперации. Об этом 17 апреля сообщили в Минобороны.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Министр обороны России Сергей Шойгу

«Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом предприятия должны быть готовы в максимально быстрые сроки запустить серийное производство таких образцов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 апреля Шойгу проверил, как выполняются указания по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных. Глава Минобороны посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса «Государственное машиностроительное конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга), где проинспектировал производственные цеха.

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Объединённая авиастроительная корпорация (входит в состав госкорпорации «Ростех») 5 апреля передала Воздушно-космическим силам России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Это стало первой поставкой боевых самолётов в войска в текущем году.

Ранее в этот же день «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») передал Министерству обороны партию боевых машин пехоты третьего поколения. Предприятие в последние два года наращивало объёмы производства военной техники и совершенствовало её под задачи заказчика.