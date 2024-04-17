Дубна, Московская область, 17 апреля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения указаний по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных. Об этом 17 апреля сообщили в Минобороны.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Государственное машиностроительное конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга) в Московской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточнятся, что Шойгу провёл инспекцию производственных цехов предприятия, а также технологического процесса разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса.

Гендиректор предприятия Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, выпуск которого увеличили в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км, на что глава Минобороны потребовал увеличить её до 300 и более километров.

Глава корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов доложил об испытании изделия с дальностью 310 км, при удешевлении ракеты в два раза и увеличении её мощности.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Объединённая авиастроительная корпорация (входит в состав госкорпорации «Ростех») передала в Воздушно-космические силы России фронтовые бомбардировщики Су-34. Это стало первой поставкой боевых самолётов в войска в 2024 году.

Ранее в этот же день «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») передал военному ведомству партию боевых машин пехоты третьего поколения. Предприятие в последние два года увеличивает объёмы производства военной техники и совершенствует её под задачи заказчика.