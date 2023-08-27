Москва, 27 августа, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Роботы-доставщики появились в распоряжении российской артиллерии в зоне спецоперации. Об этом 27 августа рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Известия

Роботизированная тележка доставляет комплект боеприпасов и продукты питания на передовую. Летающими беспилотниками в Донецке уже никого не удивишь, а вот ездящий или даже скачущий по земле дрон — это что-то новое. Оператор этого аппарата сообщил, что таких тележек уже несколько. По его словам, все они однотипные и созданы волонтерами.

«Килограммов двадцать на ней <…> думаю, килограммов 80 выдерживаеn смело», — сказал журналисту оператор.

Изобретение предназначено для доставки боеприпасов и продуктов. При этом попасть в него гранатой или пулей очень сложно. Управляется аппарат через видеокамеру и очки для скоростных дронов.

Изделие пока проходит тестовый период.

Похожие тележки изготавливают и на Украине, но там они менее технологичные. В одну из них вместо электродвигателя решили впрячь живого солдата, а другую используют как носитель противотанковых мин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в зону спецоперации прибыли четыре робототехнические платформы «Маркер». Бывший гендиректор Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о начале отработки алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установке мощного противотанкового вооружения.

Робот способен автоматически распределять цели по приоритету, поражая, в первую очередь, самый важные объекты, в том числе танки «Абрамс» и «Леопард». Ударный вариант «Маркера» имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном.