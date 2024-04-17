Вашингтон, 17 апреля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Аудитория мессенджера Telegram в течение следующих 12 месяцев превысит 1 млрд пользователей, заявил сооснователь этого интернет-ресурса Павел Дуров в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, которое опубликовали 17 апреля по московскому времени.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Возможно, мы перешагнем отметку в миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года с сегодняшнего дня», — сказал предприниматель.

Дуров выразил мнение, что для Telegram всё складывается отлично. Предприниматель уточнил, что в настоящее время аудитория мессенджера составляет около 900 млн пользователей.

По словам основателя ресурса, на привлечение такого количества людей он не потратил ни одного доллара.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля исследовательская компания Mediascope представила свой доклад, в котором говорилось, что доля жителей России, ежедневно использующих Telegram, за год выросла более чем на 20% и достигла почти половины населения РФ.

11 марта Павел Дуров отметил, что потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают капитализацию указанного мессенджера более чем в $30 млрд.