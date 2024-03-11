Москва, 11 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают мессенджер Telegram более чем в 30 млрд долларов, заявил 11 марта сооснователь соцсети Павел Дуров.

Известия/Павел Волков

В интервью газете Financial Times он не сообщил сроки и площадку для возможного первичного размещения акций на бирже (IPO), а также исключил возможность продажи всех акций Telegram.

«Мы видим ценность в IPO как в средстве демократизации доступа к ценности Telegram», — сказал Дуров.

Предприниматель также заявил, что Telegram может стать прибыльным уже в 2024 или 2025 году. Сервис близок к прибыльности, число его пользователей составляет 900 млн человек, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, о подготовке Telegram к IPO СМИ сообщали ещё в 2021 году. По этим данным, в свободное обращение планировалось выпустить от 10% до 25% акций, а стоимость всей компании её владельцы оценивали в 30−50 млрд долларов.

В феврале 2024 года Дуров сообщил, что в Telegram в ближайшее время появится система монетизации для владельцев каналов. Владельцы каналов начнут получать 50% дохода Telegram от показа рекламы в их ресурсах. Для платежей и вывода денежных средств будет использоваться блокчейн TON, выплаты владельцам каналов будут осуществляться в криптовалюте Toncoin.

Также в феврале 2024 года в работе Telegram в России произошло два массовых сбоя. После первого из них Роскомнадзор сообщил, что сбой, по предварительным данным, вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.