Москва, 6 февраля, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Доля жителей России, ежедневно использующих мессенджер Telegram, за год выросла более чем на 20% и достигла почти половины населения РФ, говорится в отчете исследовательской компании Mediascope.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Так в декабре среднесуточный охват этого интернет-ресурса составлял 47%. При этом в конце 2022 года показатель равнялся примерно 39%, а в начале 2022 года — 20%.

В настоящее время Telegram занял четвертое место в рейтинге наиболее популярных интернет-ресурсов в России. Он следует за мессенджером WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) (67%), платформой «Яндекс» (56%) и ресурсами компании Google (53%).

По данным отчёта, на который ссылается РБК, Telegram стал абсолютным лидером с охватом 76% в возрастной группе от 12 до 17 лет. Среди граждан от 18 до 24 лет этот мессенджер также лидирует.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января жители 15 российских регионов пожаловались на работу Telegram и WhatsApp*. На проблемы с работой этих ресурсов больше всего указывали в Новосибирской области, Хабаровском крае, Москве, Санкт-Петербурге и в других городах.

26 января портал WABetaInfo проинформировал о том, что WhatsApp* разрабатывает функцию поддержки чатов с пользователями сторонних приложений.