Вена, 16 апреля, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) решило временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов Ирана из-за роста напряжённости ситуации на Ближнем Востоке, сообщил 16 апреля постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.

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«Ввиду напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — написал он.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о беспокойстве из-за возможных ударов Израиля по иранским ядерным объектам в ответ на массированную атаку по израильской территории. Он сообщил, что власти Ирана сообщили о временном закрытии ядерных объектов из соображений безопасности.

При этом Гросии сообщил, что планирует посетить Иран в течение ближайших недель. Он также призвал не обвинять Тегеран в создании ядерного оружия, не имея информации, которая могла бы это подтвердить.

Как сообщало ИА Регнум, Иран в ночь на 14 апреля около пяти часов проводил атаку на израильскую территорию, используя беспилотники и ракеты. Это стало ответом на удар ВВС Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске, в ходе которого в том числе погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани 16 апреля заявил, что в случае ответного удара Израиля, иранские войска ответят ещё жёстче, чем в первый раз. По его словам, меры будут приняты уже через секунды.