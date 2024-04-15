Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии не обладает информацией о существовании иранской ядерной программы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с журналистами по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Факт накопления обогащённого урана не означает автоматически, что у вас есть ядерное оружие. Мы должны быть крайне осторожны, делая заявления… У нас нет никакой информации или признаков того, что в Иране есть ядерная программа», — указал Гросси.

При этом он признал, что наличие у Ирана больших запасов обогащённого урана вызывает обеспокоенность международного сообщества.

Также гендиректор МАГАТЭ сообщил о намерении посетить Тегеран в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить этот вопрос.

«Надеюсь оздоровить ситуацию в смысле повышения уровня сотрудничества», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Рафаэль Гросси призвал международное сообщество возобновить диалог с Ираном на предмет возобновления ядерной сделки. Он подчеркнул, что также необходимо проработать альтернативный план на тот случай, если попытка вернуть соглашение с Ираном в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сработает.