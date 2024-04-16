Гросси заявил, что обеспокоен угрозой ударов по ядерным объектам Ирана
Гросси заявил, что обеспокоен угрозой ударов Израиля по ядерным объектам Ирана
Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено возможными ударами Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на недавнюю атаку иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов по израильской территории. Об этом в беседе с журналистами 15 апреля после заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
«Мы всегда обеспокоены по поводу этой возможности. Мы всегда призываем к сдержанности», — указал Гросси.
По его словам, накануне правительство Ирана проинформировало находящихся в республике инспекторов МАГАТЭ о том, что ядерные объекты будут закрыты из соображений безопасности. Тем не менее Гросси отметил, что сотрудники агентства смогут вернуться к работе 16 апреля.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля Иран в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли в том числе генералы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), атаковал объекты на израильской территории, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.
Как ранее передавало ИА Регнум, генеральный директор МАГАТЭ сообщил о планах посетить Иран в ближайшие несколько недель. Одной из причин визита станет тот факт, что Тегеран обладает большими запасами обогащённого урана. При этом Гросси подчеркнул: МАГАТЭ не обладает информацией о существовании иранской ядерной программы.