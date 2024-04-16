Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено возможными ударами Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на недавнюю атаку иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов по израильской территории. Об этом в беседе с журналистами 15 апреля после заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Мы всегда обеспокоены по поводу этой возможности. Мы всегда призываем к сдержанности», — указал Гросси.

По его словам, накануне правительство Ирана проинформировало находящихся в республике инспекторов МАГАТЭ о том, что ядерные объекты будут закрыты из соображений безопасности. Тем не менее Гросси отметил, что сотрудники агентства смогут вернуться к работе 16 апреля.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля Иран в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли в том числе генералы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), атаковал объекты на израильской территории, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как ранее передавало ИА Регнум, генеральный директор МАГАТЭ сообщил о планах посетить Иран в ближайшие несколько недель. Одной из причин визита станет тот факт, что Тегеран обладает большими запасами обогащённого урана. При этом Гросси подчеркнул: МАГАТЭ не обладает информацией о существовании иранской ядерной программы.