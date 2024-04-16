Киев, 16 апреля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Трипольская тепловая электростанция в Киевской области уничтожена из-за отсутствия у Украины ракет для защиты, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому изданию PBS, опубликованному 16 апреля в YouTube.

Кадр из видео Пожар на Трипольской ТЭС после удара ВС России

«Летели 11 ракет, первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет — ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — утверждал он в беседе с журналисткой издания.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по одной из крупнейших на Украине Трипольской ТЭС. Позже стало известно, что она полностью уничтожена в результате удара. СМИ Украины в тот же день сообщали, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре.

Минобороны России проинформировало, что вооружённые силы в качестве ответа на действия киевского режима нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, объекты поражены, в результате ударов нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что уничтожение ТЭС стало мощнейшим ударом по энергетической системе Украины. Он отметил, что удар фактически лишил страну электроэнергии, так как Трипольская ТЭС играла важную связывающую роль в энергообеспечении Киева и на фоне её уничтожения произойдёт полная деэлектрификация киевского режима и прекратится электроснабжение заводов по ремонту военной техники и важных инфраструктурных объектов.