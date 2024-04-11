Москва, 11 апреля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, цели удара достигнуты, все объекты поражены, сообщил 11 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео Пожар на Трипольской ТЭС в Киевской области

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сказал он.

Представитель российского военного ведомства добавил, что в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

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Как передавало ИА Регнум, 11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре. Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал, что в районе бронетанкового завода (БТР) в Николаеве был нанесён удар, на место направляются кареты скорой помощи. В это же время украинские СМИ сообщили о взрыве в городе.

Кроме того, Лебедев сообщил об ударах по Трипольской и Бурштынской ТЭС. Также удар зафиксирован в селе Михайло-Ларино Николаевской области Украины, в двух районах нарушено электроснабжение.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.